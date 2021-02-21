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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:16 ص
صرف منحة
صرف منحة
نعمات مدحت
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يبحث المواطنون عن موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021، خاصة بعد عقد لجنة دعم ومساندة العمالة غير منتظمة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث مستجدات صرف الدفعة الأخيرة للعمالة الغير منتظمة.

وخلال الاجتماع، وجهت الوزيرة الشكر للقائمين على متابعة الإجراءات، ولأعضاء اللجنة، الذين يحاولون تقديم كافة السبل لصرف العمالة للتخفيف على المواطنين، ولتلبية احتياجاتهم، في ظل ما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية سواء في الأرواح أو الماديات على كافة المستويات حول العالم.

موعد صرف الدفعه الآخيرة  للعماله غير المنتظمة 2021

وقبل انتهاء الاجتماع الذي عقدته الوزيرة يوم 19 فبراير الجاري، فإنها أكدت أن صرف الدفعة الأخيرة سيكون خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يتم الكشف بشكل رسمي عن موعد صرف الدفعة الآخيرة حتى الآن، بينما قامت عدد من المواقع الإخبارية، وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وجروبات العمالة غير المنتظمة على السوشيال ميديا، بتداول أخبار تفيد بأنه سيتم الصرف اليوم الأحد، الموافق 21 فبراير الجاري، وفقا لما كشفته مصادر داخل أروقة بالهيئة القومية للبريد من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم الصرف من خلال الكارت التي وزعته الوزارة على المواطنين"إيزي باي" من خلال ماكينات الصراف الآلي.

أعداد المستحقين لصرف العمالة الغير منتظمة

وفقا للبيانات الرسمية التي أكدتها وزارة القوى العاملة، فإنه بلغ أعداد المستحقين لصرف العمالة غير المنتظمة 1.5 مليون مواطن، خلال الثلاثة أشهر الأولى في عام 2020، بينما وصلت خلال الفترة الأخيرة خلال الشهر الجاري إلى 1.7 عامل، حيث بلغت قيمة الصرف 800 مليون جنيه مصري.

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وبعد عرض موعد صرف الدفعة الآخيرة  للعمالة غير المنتظمة 2021، يشار إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدها خلال الثلاثة أشهر الماضية في عام 2020، تخفيفا على المواطنين، وذلك بسبب جائحة كورونا المستجدة، التي أدت إلى أن العديد من العاملين الذين ليس لديهم ثابت يجلسون في المنازل بدون أية دخل، لذا قامت الدولة بمساعدتهم من خلال هذه المنحة، حيث كانت تصرف للمستحقين في الشهر بواقع 500 جنيه.

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