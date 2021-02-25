وزير التعليم: يمكن اصطحاب كتاب الوزارة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المسموح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلي أو صورة منه لامتحانات الصفين الأول والثاني.وأضاف لـ"الدستور": "يمكن للطالب كتابة ملاحظاته به (وليس ملاحظات أخرى)!.. ولكن غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم".وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الترم الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية أخر العام، في حين أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.