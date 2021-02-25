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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استقرار الحالة الصحية للنجم أحمد مكى بعد إصابته بكورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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كشف مصدر مقرب من النجم أحمد مكي لـ"الدستور"، عن آخر تطورات الحالة الصحية له بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الحالة الصحية للفنان استقرت نسبيًا مع مواظبته على بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وكان الفنان أحمد مكى قد أُصيب بالتهاب في الأحبال الصوتية جراء إصابته بالفيروس، وهو ما دفع الأطباء إلى منعه من الكلام لحين تماثله للشفاء.

يذكر أن الفنان قد أُصيب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي، ويلتزم ببروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وتم تأجيل مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لحين تماثله للشفاء بشكل كامل، ومن المقرر أن يقوم بعمل مسحة جديدة بعد أسبوعين للتأكد من سلبيتها والعودة لاستئناف نشاطه الفني.

ويكثف المخرج بيتر ميمي ساعات تصوير المسلسل، أملًا في انتهائه قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ومسلسل "الاختيار 2" يتناول قصص وتضحيات رجال الشرطة المصرية، كما يركز على اعتصام رابعة وخلايا الضباط الذين انضموا إلي الجماعة المحظورة في تلك الفترة، من بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإنجي المقدم، وعدد كبير من النجوم، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول، والمسلسل من تأليف هاني سرحان.

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