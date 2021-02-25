المرصد السوري: مقتل شخصين وإصابة 8 في اشتباكات فصائل السويداء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بتصاعد الاشتباكات المسلحة بين فصائل محلية من أبناء المحافظة، وتجار مواد مخدرة من جهة أُخرى، أدت إلى فوضى جمة بمدينة السويداء.وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شخص متأثرًا بجراحه، جراء الاشتباكات التي وقعت في مدينة السويداء بالأمس، لترتفع حصيلة الضحايا إلى اثنين، بالإضافة إلى جرح 8 آخرين.وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن مدينة السويداء تشهد توترًا بالتزامن مع انتشار بعض الحواجز التابعة للفصائل المحلية على بعض الطرقات الفرعية قرب مدينة السويداء بالجنوب السوري، وكانت دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الأر بي جي"، بين عناصر الفصائل المحلية من جهة، والمروجين، ما أدى إلى وقوع إصابات من الطرفين.