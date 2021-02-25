«أسلحة ومخدرات».. الداخلية تداهم بؤرة إجرامية في كفر حكيم بالجيزة

شن قطاع الأمن العام مداهمات للقبض على تجار المخدرات في نظاق محافظة الجيزة، حيث أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام بعض الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقتى كفر حكيم والطريق الأبيض بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنطقتين المشار إليهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت عن ضبط خفير خصوصى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية وله محل إقامة أخر بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته بندقية آلية – 6 طلقات من ذات العيار كان يخفيها بأحد المنتجعات السكنية خفرته.كما تم ضبط هارب من السجون أثناء تنفيذه عقوبة السجن 15 سنة ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية، كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين، 8 دراجات نارية بدون لوحات، وتنفيذ 22 حكما قضائيًا بإجمالى 14 محكوما عليهم.