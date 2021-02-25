«الدولية للطاقة الذرية»: اذا لم تتفق طهران وواشنطن سنواجه وضعا جديدا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، إنه إذا لم تتفق طهران وواشنطن حول البرنامج النووي، فإن المجتمع الولي سيواجه وضعا جديدا.وطالب السفير الإيراني إسماعيل بقائي هامانه، إنه لا بد للولايات المتحدة من أن تخطو الخطوة الأولى في إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى.وقال السفير أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف أمس الأربعاء: "يقع على عاتق الطرف المخالف عبء العودة واستئناف (العمل بالاتفاق) والتعويض عن الأضرار وكذلك التأكيد على أنه لن ينسحب مجددا".