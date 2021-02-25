حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيا: لا تهتم بانتقادات من حولك وثق أكثر بنفسك وقدراتك، واحذر الكسل والاحباط الذي يجعلك تتأخر كثيرًا في خطواتك للوصول لهدفك.عاطفيا: تشعر بعدم الراحة في علاقتك العاطفية، بسبب تصرفاتك الطائشة التي تسببت في بعد حبيبك عنك، حاول تحسين علاقتك معه.صحيا: لا تضغط على أعصابك وتجنب المشاكل التي تسبب لك ارتفاع الضغط والصداع ولا تهمل في أخذ أدويتك بانتظام.