حظك اليوم.. برج الثور الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيا: تتحمل الكثير من المسؤوليات الإضافية هذه الفترة، وسيتم تكليفك بمهمة أكبر وسوف يكون ذلك في صالحك، اعمل بإخلاص واستخدم ابداعك وقدراتك لإنجاز مهمتك.عاطفيا: لا تتعجل في إنهاء أو بداية أي علاقة عاطفية هذه الفترة، فكر جيدا لتعرف اذا كان هذا الشخص مناسب لك أو لا، وإذا كنت عازبا لاتفقد الأمل سوف تجد نصيبك في الوقت المناسب.صحيا: تجنب العصبية المزعجه لك ولمن حولك تحتاج الهدوء وإيجاد علاج فعال للتحكم في انفعالاتك الزائدة.