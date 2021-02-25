حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 25 فبراير 2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:28 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيا: لا تستسلم لشعور الإحباط الذي يسيطر عليك ولا تدع المشاعر السلبية تؤثر عليك فلا مكان للمشاعر في العمل فتحكم بنفسك وكن على قدر المسؤولية.
عاطفيا: هذه الأيام سوف تكون أفضل في علاقتك العاطفية عن قبل، وسوف تكون قادر على إعادة الحب والتفاهم والثقة بينك وبين حبيبك.
صحيا: حالتك الصحية افضل من قبل ولكن لابد أن تحافظ على لياقتك البدنية حتى لايزيد وزنك أكثر من ذلك.
مهنيا: لا تستسلم لشعور الإحباط الذي يسيطر عليك ولا تدع المشاعر السلبية تؤثر عليك فلا مكان للمشاعر في العمل فتحكم بنفسك وكن على قدر المسؤولية.
عاطفيا: هذه الأيام سوف تكون أفضل في علاقتك العاطفية عن قبل، وسوف تكون قادر على إعادة الحب والتفاهم والثقة بينك وبين حبيبك.
صحيا: حالتك الصحية افضل من قبل ولكن لابد أن تحافظ على لياقتك البدنية حتى لايزيد وزنك أكثر من ذلك.