حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيا: لا تستسلم لشعور الإحباط الذي يسيطر عليك ولا تدع المشاعر السلبية تؤثر عليك فلا مكان للمشاعر في العمل فتحكم بنفسك وكن على قدر المسؤولية.عاطفيا: هذه الأيام سوف تكون أفضل في علاقتك العاطفية عن قبل، وسوف تكون قادر على إعادة الحب والتفاهم والثقة بينك وبين حبيبك.صحيا: حالتك الصحية افضل من قبل ولكن لابد أن تحافظ على لياقتك البدنية حتى لايزيد وزنك أكثر من ذلك.