رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعما للإخوان.. «الجزيرة» تطلق منصة رقمية جديدة من واشنطن

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:29 ص
الجزيرة
الجزيرة
أمينة ذكى
طباعة
قالت صحيفة "العرب" البريطانية، إن إعلان قناة الجزيرة القطرية عن منصة رقمية تابعة لها في قلب الولايات المتحدة الأمريكية ماهو إلا محاولة لزيادة النفوذ الإعلامي القطري في الولايات المتحدة، ومناورة للتغطية على الأجندة الخفية التي تعمل الجزيرة وفقا لها ووفقا للرؤية القطرية بالطبع.

يأتي هذا فيما أعلنت قناة الجزيرة أنها تنوي إطلاق منصة رقمية في الولايات المتحدة، متخصصة في الشأن الأمريكي وذلك بعد سنوات من فشل القناة الإخبارية التي أطلقتها باللغة الإنجليزية.

ويتزامن الإعلان عن المنصة الجديدة مع بداية حكم الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو ما وصفته العرب البريطانية بمحاولة قطرية لاستثمار المرحلة الانتقالية الداخلية في واشنطن لأجل التموقع والتأثير الإعلامي وزيادة نفوذ الدوحة في الساحة الأميركية.

ووفقا لمراقبون، فإن قطر تعمل على الدخول القوي من بوابة "صداقتها" مع مسؤولين في الإدارة الجديدة لإحياء نفوذها الإعلامي في صحف ومواقع أميركية، معتبرين أن إضافة منصة رقمية سيكون هدفها استقطاب المزيد من الإعلاميين إلى صف اللوبي الذي نجحت الدوحة في إنشائه خلال ولاية باراك أوباما وبالطبع الترويج لجماعات الإسلام السياسي التي لطالما كانت داعما كبيرا لها.

ووفقا للصحيفة تسعى قطر من خلال هذه المنصة الجديدة إلى محو الصورة التي رُسمت لها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي ظهرت فيها الدوحة كداعم لمجموعات مصنفة في القوائم السوداء الأميركية.

وتتخفى قطر وراء هذه المجموعات الاعلامية للإيحاء بأن نشاطها الإعلامي خادم لمسلمي أميركا؛ ما يتيح لها التحرك بحرية ويخدم حلفاءها من الجمعيات الإخوانية المهيمنة على الجالية، وإقناع الأميركيين بـ"سلمية" هذه المجموعات والتشجيع على الاعتماد عليها في تمثيل المسلمين بدل اختيار أشخاص محايدين.

وقالت قناة الجزيرة في بيان إن "رايتلي" التي ستتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ستكون "منصة جديدة ستقدم محتوى لجمهور يفتقد إلى تمثيل كاف في البيئة الإعلامية الحالية".

وقال رئيس تحرير "رايتلي" سكوت نورفيل: "نأمل في إنشاء منصة تضخّم أصوات العديد من الشخصيات التي تعكس بدقة التنوع العرقي والثقافي والأجيال لسياسات يمين الوسط في الولايات المتحدة".


موضوعات متعلقة

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

الصحة: 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

بلاغ للنائب العام ضد «سفاح الجيزة» للتحفظ على أمواله

الصور

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

بركان جبل سينابونج الإندونيسى يثور من جديد

نفوق طيور نحام في اليونان بسبب تناول رصاص الصيادين

مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-2-2021

مصرع وفقدان 8 فى انهيار طينى بإندونيسيا

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين