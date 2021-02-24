رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للعام الـ13.. مصر للطيران للخطوط الجوية تحصل على «الأيزو»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:25 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
رغم التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي على مستوى العالم في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على صناعة الطيران المدني، اجتازت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تفتيشات تجديد شهادات الأيزو، للعام الثالث عشر على التوالي دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق.

وحصلت الشركة على الأيزو، من خلال تحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO 9001-2015 14001-2015 45001-2018)، الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة GIC EGYPT المتخصصة في مجالات الجودة.

وهنأ الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، العاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية على تجديد اعتماد الآيزو دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، مؤكدا حرص جميع شركات مصر للطيران على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والتي تضعها في مقدمة أولوياتنا تحت أي ظروف، حيث أدت جائحة كورونا إلى مضاعفة حجم المسؤوليات والاهتمام بالالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

وأضاف الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عقب الاجتماع الذي انعقد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتجديد شهادات الأيزو، " أن الشركة قد اجتازت جميع المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة، لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادات الأيزو دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق.

وأكد أن تجديد الشهادات للمرة الثالثة عشر على التوالي يُعد إثباتًا على الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه أعرب الطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن سعادته باجتياز الشركة لشهادات "الايزو " ومتابعة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والتي أدت إلى النتائج الإيجابية والتطور السريع على جميع الأصعدة.

كما قدم منير بالإنابة عن قيادات مصر للطيران الشكر لكل فرق العمل على جهودهم المشرفة وأدائهم الرائع وعلى التطور السريع في نظم الأداء والتي أدت إلى رضاء الوفد على جميع أساليب الأداء والمتطلبات والحصول على تجديد الاعتماد.

وقد تم إجراء المراجعة عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للسلامة والجودة والقياسات وجميع القطاعات والإدارات العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وهو ما أشاد به مفتشي شركة GIC EGYPT.

يأتي اجتياز مصر للطيران لهذا التفتيش كأحد أهم خطوات تأكيد مكانة الشركة الوطنية كشركة طيران كبرى رائدة في مجال تطبيق كافة إجراءات السلامة ومعايير الجودة القياسية الدولية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

الصحة: 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

الصور

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

بركان جبل سينابونج الإندونيسى يثور من جديد

نفوق طيور نحام في اليونان بسبب تناول رصاص الصيادين

مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-2-2021

مصرع وفقدان 8 فى انهيار طينى بإندونيسيا

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين