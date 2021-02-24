للعام الـ13.. مصر للطيران للخطوط الجوية تحصل على «الأيزو»

رغم التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي على مستوى العالم في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على صناعة الطيران المدني، اجتازت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تفتيشات تجديد شهادات الأيزو، للعام الثالث عشر على التوالي دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق.وحصلت الشركة على الأيزو، من خلال تحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO 9001-2015 14001-2015 45001-2018)، الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة GIC EGYPT المتخصصة في مجالات الجودة.وهنأ الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، العاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية على تجديد اعتماد الآيزو دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، مؤكدا حرص جميع شركات مصر للطيران على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والتي تضعها في مقدمة أولوياتنا تحت أي ظروف، حيث أدت جائحة كورونا إلى مضاعفة حجم المسؤوليات والاهتمام بالالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.وأضاف الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عقب الاجتماع الذي انعقد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتجديد شهادات الأيزو، " أن الشركة قد اجتازت جميع المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة، لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادات الأيزو دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق.وأكد أن تجديد الشهادات للمرة الثالثة عشر على التوالي يُعد إثباتًا على الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.ومن جانبه أعرب الطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن سعادته باجتياز الشركة لشهادات "الايزو " ومتابعة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والتي أدت إلى النتائج الإيجابية والتطور السريع على جميع الأصعدة.كما قدم منير بالإنابة عن قيادات مصر للطيران الشكر لكل فرق العمل على جهودهم المشرفة وأدائهم الرائع وعلى التطور السريع في نظم الأداء والتي أدت إلى رضاء الوفد على جميع أساليب الأداء والمتطلبات والحصول على تجديد الاعتماد.وقد تم إجراء المراجعة عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للسلامة والجودة والقياسات وجميع القطاعات والإدارات العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وهو ما أشاد به مفتشي شركة GIC EGYPT.يأتي اجتياز مصر للطيران لهذا التفتيش كأحد أهم خطوات تأكيد مكانة الشركة الوطنية كشركة طيران كبرى رائدة في مجال تطبيق كافة إجراءات السلامة ومعايير الجودة القياسية الدولية.