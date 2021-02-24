«الدستور» تحصد جائزتين فى مسابقة «النقاد الرياضيين» للتفوق الصحفى

حصدت «الدستور» جائزتين من جوائز مسابقة رابطة النقاد الرياضيين للتفوق الصحفى عن الأعمال التى تم نشرها فى ٢٠٢٠، وفاز الزميل أحمد درويش بالمركز الثانى عن مقال «المغفور له شيكابالا»، كما فاز الزميل محمد عبدالرحمن غبن بجائزة المركز الثالث عن تحقيق «الإعلام البديل».ويتنافس كل عام العشرات من صحفيى النقد الرياضى على جوائز الرابطة فى فروع المقال والتحقيق والحوار.ضمت لجنة التحكيم التى أشرفت على المسابقة، عشرة من النقاد الرياضيين الكبار هم جمال هليل وشوقى حامد ومحمد سيف وأنور عبدربه وكمال عبدالخالق وسامى عبدالفتاح وعثمان سالم وجمال الزهيرى وكمال عامر ومحمد الدمرداش.والفائزون بجائزة فرع المقال هم أحمد درويش من «الدستور» ومحمود شوقى من «الإذاعة والتليفزيون» ومحمد فاروق هندى من «الأهرام».وفى فرع التحقيق فاز محمد غبن من «الدستور»، ومدحت رشدى من «أخبار اليوم»، وجلال الشافعى من «الأهرام العربى».وفاز بجوائز فرع الحوار حمد شحاتة من «الأهرام العربى»، وإلهام عبدالفتاح من «أخبار اليوم»، وأحمد عبدالجواد من «الكورة والملاعب».رشوان