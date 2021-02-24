اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ابن اتهمه والده بالتعدي عليه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يبدي فيه تضرره من قيام نجله وزوجة نجله بالتعدي عليه ومحاولة طرده من المنزل.وتبين أن الشخص المذكور هو من نشر الفيديو واتهم نجله بالتعدي عليه، وفصل المياه والكهرباء عن شقته الكائنة بذات العقار الذى يقيم به نجله بغرض إجباره على ترك المنزل.وبمواجهة نجله أنكر ما نُسب إليه معللًا اتهام والده له لخلافات عائلية، ورغبته في إخراجه من المنزل، وقدتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.