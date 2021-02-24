أكسيوس: بايدن سيتصل هاتفيا بالعاهل السعودى اليوم

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس جو بايدن سيتصل هاتفيا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس.وسيكون ذلك الاتصال، في حال حدوثه، الأول الذي يجريه بايدن مع الملك سلمان.ونقل الموقع عن مصدر مطلع لم يكشف عنه أن الاتصال سيبحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.