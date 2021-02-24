تعادل الترجى التونسى ومولودية الجزائر 1-1 بدورى الأبطال

تعادل الترجي الرياضي التونسي، مع مضيفه مولودية الجزائر 1 - 1، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.وأحرز اللاعب بلال بن ساحة الهدف الأول لمولدية الجزائر في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، فيما سجل اللاعب عبد الرؤوف بن غيث هدف التعادل للترجي في الدقيقة 60 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة، يرفع الترجي الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما أصبح رصيد مولودية الجزائر نقطتين في المركز الثاني صحبة نادي الزمالك المصري.