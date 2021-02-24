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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعادل الترجى التونسى ومولودية الجزائر 1-1 بدورى الأبطال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:27 ص
الترجى التونسى ومولودية
الترجى التونسى ومولودية الجزائر
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تعادل الترجي الرياضي التونسي، مع مضيفه مولودية الجزائر 1 - 1، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأحرز اللاعب بلال بن ساحة الهدف الأول لمولدية الجزائر في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، فيما سجل اللاعب عبد الرؤوف بن غيث هدف التعادل للترجي في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يرفع الترجي الرياضي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما أصبح رصيد مولودية الجزائر نقطتين في المركز الثاني صحبة نادي الزمالك المصري.

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