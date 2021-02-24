حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 24 فبراير 2021

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي

الدلو



الحوت



مهنيًا: قدرتك علي التركيز ليست في أحسن حالتها بسبب حالتك المزاجية الغير مستقرة، ابتعد عن الأشخاص الذين يريدون تدمير نفسيتك بطريقتهم السلبية في التعامل.عاطفيًا: خلافات طفيفة بينك وبين شريكك، لاتطيل الحديث معة حتي لا تتحول هذة الخلافات إلى مشاكل كبيرة تجعلة يفعل معك مالا يرضيكصحيًا: صحتك ليست علي أفضل حال، فهناك آثار جانبية للأدوية التي كنت تتناولها، انتبة واحرص على صحتك أكثر من ذلك.مهنيًا: لا تستسلم للاحباط وحاول مرة اخري، تحتاج اكتساب مهارات جديدة في حياتك المهنية وتطوير نفسك للأفضل حتي تستطيع اتقان عملك وكسب ثقة من حولك.عاطفيًا: لاتحاول فرض أرائك علي شريكك أعطيه الحرية والمجال للتعبير عن رأيه حتي لايبتعد عنك، استمع لأرائة التي تكون أكثر صوابًا من أرائك كثير من الأحيان.صحيًا: يجب ان تهتم بتقوية جهازك المناعي من خلال المؤكلات والمشروبات الصحية، وممارسة التمارين الرياضية البسيطة.مهنيًا: تشعر أنك لاتستطيع التعبيرعن نفسك ورأيك بحرية؛ لأن رؤسائك في العمل لا يسمعون إلا ما يريدون سماعة، التزم بالتعليمات والأراء التي لا تضرك، سوف تلاقي الدعم من زملائك.عاطفيًا: أنت عالق في بعض المشاكل العاطفية بسبب أطراف خارجية، احذر أن يتسرب الملل إلى علاقتك بشريكك هو يحبك ومازال ينتظرك.صحيًا: راقب حالتك الصحية جيدًا، ولا تهمل في شرب الماء وأخذ الفيتامينات هذة الفترة، وإذا شعرت بأي أعراض غريبة قم بإجراء الفحوصات الطبية الازمة.مهنيًا: فترة صعبة ومرهقة نوعًا ما لأنك تضع بيها اأسس وقاعدة مستقبلية لعملك، وهذا قريبًا سوف يؤتي ثمارة في المستقبل.عاطفيًا: قد تجد تغير كبير في طريقة تفكير شريكك، قد يرغب في تبني فكرة السيطرة عليك؛ لانه لايحب أن يشعر أنك تجاهلة أو تبتعد عنه.صحيًا: يجب أن تهتم باختيار الأطعمة الصحية التي تمد جسدك بالعناصر التي تحتاج لها لتستعيد نشاطك ونضارة بشرتك.مهنيًا: لا تشك بقدراتك وحاول أن تظهر ثقتك بنفسك اأمام روسائك في العمل، وقم بعرض أفكارك الجديدة وأعمالك التي قمت بها الفترة الماضية، وستجد تغير إيجابي كبير في عملك.عاطفيًا: حاول أن تثبت اهتمامك وحبك لشريكك، فهو يتعرض لضغط كبير، وطريقتك المستفذة وعصبيتك الذائدة ليست أفضل الحلول في علاقتكم.صحيًا: جهازك الهضمي حساس جدًا هذة الفترة، وبمجرد أكل أي طعام لا يتوافق مع جسمك سوف تشعر بالتعب والغثيان، لذلك تحتاج لفحوصات جيدة والاستمرار علي العلاج وتعليمات الطبيب.مهنيًا: تملك قدر كبير من قوة الملاحظة والتحليل التي تجعلك تتخطي هذة المرحلة وتتخذ قرار بشأن عمل جديد أو الانتقال لمكان ثاني أفضل لك ومناسب بشكل أفضل.عاطفيًا: من المحتمل أن تواجهه موقف صعب مع شريك حياتك، ومنه سوف تتأكد من حبة لك والتزامه نحوك، وأن كان يرغب في اتمام هذه العلاقة.صحيًا: تناول المكملات الغذائية والفيتامينات لتحسين مناعتك، ولا تهمل الإجرائات الوقائية لك ولمن حولك.مهنيًا: يجب أن تثق في نفسك وقدراتك أكثر من ذلك ولا تجعل أحد يشعرك بأنك لا تستطيع الوصول إلى طموحك وأهدافكعاطفيًا: حب جديد يدخل حياتك بعد فترة من الاعجاب المتبادل، اشعره بالاهتمام ليبادلك نفس الشعور، واعطية الوقت ليثبت لك مقدار حبه.صحيًا: حاول أن تأخذ قسط من الراحه والاسترخاء لبعض الوقت، واحذر من ارتفاع درجه حرارة جسمك، راقب صحتك جيدًا هذه الفترة.مهنيًا: تتعرض لموقف كبير يكون تصرفك فية بحكمة شديدة، وستشعر بتكريم معنوي من الجميع، وهذا ماسيضعك علي الطريق للنجاح الذي تتمناه.عاطفيًا: تشعر ببعض الملل والرتابة في علاقتك مع شريكك مما يجعل نفسيتك تسوء اكثر هذة الفترة، فكر جيدًا لتتخذ القرار الصحيح الذي لايجعلك تظلمه أو تظلم نفسك.صحيًا: حاول الاكثار من المشروبات الساخنة المفيدة لجسمك وبالإضافة إلى الوجبات الصحية والابتعاد تمامًا عن الأكل الغير صحي.مهنيًا: عليك الاهتمام بالعمل أكثر من ذلك والتضحية بعض الشئ من أجله، للتخطي حالة الركود التي تشعر بها، اجتهد أكثر فإن اجتهادك هو أساس نجاحك.عاطفيًا: تستمتع بوقت رومانسي مع الحبيب وسيكون ذلك شئ مريح لك وسوف تدرك مدي التواصل الروحي والعاطفي بينك وبينه.صحيًا: صحتك سليمة ولكن قلل من أكل الأطعمة الخريفة التي تتسبب في وجع معدتك والآم الجهاز الهضمي وقلل من شرب المياة الغازية المضرةمهنيًا: أنت تتحدث كثيرًا في وقت العمل، وتضيع الكثير من وقتك بدون فائدة، حاول أن تنظم وقت وتنجز أعمالك المتراكمة اأولًا بأول.عاطفيًا: لا تجعل ضغوط العمل تؤثر علي علاقتك العاطفية مع شريكك، هو يحتاج منك الاهتمام لتقليل الفجوة التي بينكم وإصلاح الأمر بينكم مرة أخرى.صحيًا: لا تفكر كثيرًا في المشكلات التي تثير أعصابك وعصبيتك وتؤدي إلى المشكلات الجسدية والنفسية لك.مهنيًا: حاول أن تسرع من ادائك المهني وتفكر جيدا حتي تحقق رغبتك في تحقيق النجاحات التي تسعي إليها لذلك كن صبورًا لتصل لأهدافك.عاطفًا: اثبت لحبييك إخلاصك ووفائك له حتي لا تجعله يشعر بالشك فيك؛ لأنه يشعر أنك دائم الانشغال عنه في عملك مما يشعره بتجاهلك له.صحيًا: تحتاج إلى أخذ إجازة تريح فيها جسدك وأعصابك بعد فترة متعبة من العمل لتأخذ قسطًا كبيرًا من الراحة والنوم.مهنيًا: انضم إليكم فرد جديد في العمل منذ فترة، ولكن تشعر بأنه صديق جيد قد يحتاج لنصائحك وبعض من خبرتك فلا تتجاهل ذلك، لأنه يثق بك كثيرًا.عاطفيًا: حافظ علي التوازن في علاقتك مع شريكك، فكلمنكم يشعر بالوحدة والتباعد عن الآخر بسبب الظروف التي مرت بكم الفترة السابقة.صحيًا: صحتك بدأت في التحسن فحافظ عليها وقلل من التدخين وشرب المنبهات التي تضر صحتك وتذيد من مشكلاتك الصحية.