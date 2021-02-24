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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 24 فبراير 2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:52 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
غادة موسى
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: قدرتك علي التركيز ليست في أحسن حالتها بسبب حالتك المزاجية الغير مستقرة، ابتعد عن الأشخاص الذين يريدون تدمير نفسيتك بطريقتهم السلبية في التعامل.

عاطفيًا: خلافات طفيفة بينك وبين شريكك، لاتطيل الحديث معة حتي لا تتحول هذة الخلافات إلى مشاكل كبيرة تجعلة يفعل معك مالا يرضيك

صحيًا: صحتك ليست علي أفضل حال، فهناك آثار جانبية للأدوية التي كنت تتناولها، انتبة واحرص على صحتك أكثر من ذلك.

الثور
مهنيًا: لا تستسلم للاحباط وحاول مرة اخري، تحتاج اكتساب مهارات جديدة في حياتك المهنية وتطوير نفسك للأفضل حتي تستطيع اتقان عملك وكسب ثقة من حولك.

عاطفيًا: لاتحاول فرض أرائك علي شريكك أعطيه الحرية والمجال للتعبير عن رأيه حتي لايبتعد عنك، استمع لأرائة التي تكون أكثر صوابًا من أرائك كثير من الأحيان.

صحيًا: يجب ان تهتم بتقوية جهازك المناعي من خلال المؤكلات والمشروبات الصحية، وممارسة التمارين الرياضية البسيطة.

الجوزاء
مهنيًا: تشعر أنك لاتستطيع التعبيرعن نفسك ورأيك بحرية؛ لأن رؤسائك في العمل لا يسمعون إلا ما يريدون سماعة، التزم بالتعليمات والأراء التي لا تضرك، سوف تلاقي الدعم من زملائك.

عاطفيًا: أنت عالق في بعض المشاكل العاطفية بسبب أطراف خارجية، احذر أن يتسرب الملل إلى علاقتك بشريكك هو يحبك ومازال ينتظرك.

صحيًا: راقب حالتك الصحية جيدًا، ولا تهمل في شرب الماء وأخذ الفيتامينات هذة الفترة، وإذا شعرت بأي أعراض غريبة قم بإجراء الفحوصات الطبية الازمة.

السرطان
مهنيًا: فترة صعبة ومرهقة نوعًا ما لأنك تضع بيها اأسس وقاعدة مستقبلية لعملك، وهذا قريبًا سوف يؤتي ثمارة في المستقبل.

عاطفيًا: قد تجد تغير كبير في طريقة تفكير شريكك، قد يرغب في تبني فكرة السيطرة عليك؛ لانه لايحب أن يشعر أنك تجاهلة أو تبتعد عنه.

صحيًا: يجب أن تهتم باختيار الأطعمة الصحية التي تمد جسدك بالعناصر التي تحتاج لها لتستعيد نشاطك ونضارة بشرتك.

الأسد
مهنيًا: لا تشك بقدراتك وحاول أن تظهر ثقتك بنفسك اأمام روسائك في العمل، وقم بعرض أفكارك الجديدة وأعمالك التي قمت بها الفترة الماضية، وستجد تغير إيجابي كبير في عملك.

عاطفيًا: حاول أن تثبت اهتمامك وحبك لشريكك، فهو يتعرض لضغط كبير، وطريقتك المستفذة وعصبيتك الذائدة ليست أفضل الحلول في علاقتكم.

صحيًا: جهازك الهضمي حساس جدًا هذة الفترة، وبمجرد أكل أي طعام لا يتوافق مع جسمك سوف تشعر بالتعب والغثيان، لذلك تحتاج لفحوصات جيدة والاستمرار علي العلاج وتعليمات الطبيب.

العذراء
مهنيًا: تملك قدر كبير من قوة الملاحظة والتحليل التي تجعلك تتخطي هذة المرحلة وتتخذ قرار بشأن عمل جديد أو الانتقال لمكان ثاني أفضل لك ومناسب بشكل أفضل.

عاطفيًا: من المحتمل أن تواجهه موقف صعب مع شريك حياتك، ومنه سوف تتأكد من حبة لك والتزامه نحوك، وأن كان يرغب في اتمام هذه العلاقة.

صحيًا: تناول المكملات الغذائية والفيتامينات لتحسين مناعتك، ولا تهمل الإجرائات الوقائية لك ولمن حولك.

الميزان
مهنيًا: يجب أن تثق في نفسك وقدراتك أكثر من ذلك ولا تجعل أحد يشعرك بأنك لا تستطيع الوصول إلى طموحك وأهدافك

عاطفيًا: حب جديد يدخل حياتك بعد فترة من الاعجاب المتبادل، اشعره بالاهتمام ليبادلك نفس الشعور، واعطية الوقت ليثبت لك مقدار حبه.

صحيًا: حاول أن تأخذ قسط من الراحه والاسترخاء لبعض الوقت، واحذر من ارتفاع درجه حرارة جسمك، راقب صحتك جيدًا هذه الفترة.

العقرب
مهنيًا: تتعرض لموقف كبير يكون تصرفك فية بحكمة شديدة، وستشعر بتكريم معنوي من الجميع، وهذا ماسيضعك علي الطريق للنجاح الذي تتمناه.

عاطفيًا: تشعر ببعض الملل والرتابة في علاقتك مع شريكك مما يجعل نفسيتك تسوء اكثر هذة الفترة، فكر جيدًا لتتخذ القرار الصحيح الذي لايجعلك تظلمه أو تظلم نفسك.

صحيًا: حاول الاكثار من المشروبات الساخنة المفيدة لجسمك وبالإضافة إلى الوجبات الصحية والابتعاد تمامًا عن الأكل الغير صحي.

القوس
مهنيًا: عليك الاهتمام بالعمل أكثر من ذلك والتضحية بعض الشئ من أجله، للتخطي حالة الركود التي تشعر بها، اجتهد أكثر فإن اجتهادك هو أساس نجاحك.

عاطفيًا: تستمتع بوقت رومانسي مع الحبيب وسيكون ذلك شئ مريح لك وسوف تدرك مدي التواصل الروحي والعاطفي بينك وبينه.

صحيًا: صحتك سليمة ولكن قلل من أكل الأطعمة الخريفة التي تتسبب في وجع معدتك والآم الجهاز الهضمي وقلل من شرب المياة الغازية المضرة
.
الجدي
مهنيًا: أنت تتحدث كثيرًا في وقت العمل، وتضيع الكثير من وقتك بدون فائدة، حاول أن تنظم وقت وتنجز أعمالك المتراكمة اأولًا بأول.

عاطفيًا: لا تجعل ضغوط العمل تؤثر علي علاقتك العاطفية مع شريكك، هو يحتاج منك الاهتمام لتقليل الفجوة التي بينكم وإصلاح الأمر بينكم مرة أخرى.

صحيًا: لا تفكر كثيرًا في المشكلات التي تثير أعصابك وعصبيتك وتؤدي إلى المشكلات الجسدية والنفسية لك.

الدلو
مهنيًا: حاول أن تسرع من ادائك المهني وتفكر جيدا حتي تحقق رغبتك في تحقيق النجاحات التي تسعي إليها لذلك كن صبورًا لتصل لأهدافك.

عاطفًا: اثبت لحبييك إخلاصك ووفائك له حتي لا تجعله يشعر بالشك فيك؛ لأنه يشعر أنك دائم الانشغال عنه في عملك مما يشعره بتجاهلك له.

صحيًا: تحتاج إلى أخذ إجازة تريح فيها جسدك وأعصابك بعد فترة متعبة من العمل لتأخذ قسطًا كبيرًا من الراحة والنوم.

الحوت
مهنيًا: انضم إليكم فرد جديد في العمل منذ فترة، ولكن تشعر بأنه صديق جيد قد يحتاج لنصائحك وبعض من خبرتك فلا تتجاهل ذلك، لأنه يثق بك كثيرًا.

عاطفيًا: حافظ علي التوازن في علاقتك مع شريكك، فكلمنكم يشعر بالوحدة والتباعد عن الآخر بسبب الظروف التي مرت بكم الفترة السابقة.

صحيًا: صحتك بدأت في التحسن فحافظ عليها وقلل من التدخين وشرب المنبهات التي تضر صحتك وتذيد من مشكلاتك الصحية.

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