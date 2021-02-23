مواطنون يطالبون بتدخل رئيس الوزراء لحل أزمة فاتورة كهرباء «مجدي يعقوب»

شهدت أزمة مؤسسة مجدى يعقوب للقلب بشأن تخفيض قيمة قيمة فاتورة الكهرباء ردود أفعال واسعة من المواطنين، مطالبين الحكومة ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة لصالح الآلاف من أطفال أمراض القلب وغالبيتهم من الفقراء بجميع المحافظات.كما طالب عدد كبير من المواطنين رئيس الوزراء بمحاسبة المستشفى التى تخدم الآلاف من الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة بمحاسبة المستشفى بالنسبة لفاتورة الكهرباء أو أى مرافق أخرى بالسعر المدعم الذي تحصل عليه مراكز الشباب وبعض المؤسسات الأخرى مثل المؤسسات الدينية والتعليمية والنوادي.وكانت «الدستور» انفردت اليوم بتصريحات الكهرباء حول عدم إماكنية شركات التوزيع بتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لأنها لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها، وأن الأمر مرتبط بقوانين ولوائح.وكانت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان تقدمت بطلب لشركات الكهرباء والوزارة بتخفيض فاتورة الاستهلاك الشهرية التى تقدر بقيمة متوسط 650 الف جنيه شهريًا.وفى يناير الماضي 2021 تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي" من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية ومنها مؤسسة مجدى يعقوب من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.