دخول رتل عسكري تركي إلى شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي إدلب، يضم آليات عسكرية ومعدات لوجستية، نحو نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب الشرقي، مؤكدًا أن الرتل يتألف من نحو 50 آليات تحوي على معدات عسكرية ولوجستية.

وأشار المرصد السوري، أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد فيمارس الماضي، بلغ نحو 8280 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

ونوه بأن عدد الشاحنات والآليات العسكرية، التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" يرتفع خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11780 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

ولفت المرصد السوري إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراد قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرًا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.