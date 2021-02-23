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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في وفاة الشهيد مُجنًد محمد حسين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:13 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مدينة ببا لأداء واجب العزاء في وفاة الشهيد مجند "محمد حسين محمد عبد المنعم أبوزيد"، والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء، وذلك بحضور أحمد علي عباس عضو مجلس النواب، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا.

وتقدم المحافظ بخالص التعازي لوالد الشهيد بمنزله بمنطقة فابريقة ببا، معربا عن مواساته لأسرة الشهيد البطل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته، والذي جاد بأغلى ما يملك في سبيل واجبه الوطني ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن، مؤكدا على أن مصر لم ولن تنسى تضحيات أبنائها الشهداء، والتي ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفاني والإخلاص والتضحية في سبيل الوطن صفا واحد خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في وفاة الشهيد مُجنًد محمد حسين
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في وفاة الشهيد مُجنًد محمد حسين
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في وفاة الشهيد مُجنًد محمد حسين
محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في وفاة الشهيد مُجنًد محمد حسين

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