محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في وفاة الشهيد مُجنًد محمد حسين

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مدينة ببا لأداء واجب العزاء في وفاة الشهيد مجند "محمد حسين محمد عبد المنعم أبوزيد"، والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء، وذلك بحضور أحمد علي عباس عضو مجلس النواب، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا.وتقدم المحافظ بخالص التعازي لوالد الشهيد بمنزله بمنطقة فابريقة ببا، معربا عن مواساته لأسرة الشهيد البطل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته، والذي جاد بأغلى ما يملك في سبيل واجبه الوطني ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن، مؤكدا على أن مصر لم ولن تنسى تضحيات أبنائها الشهداء، والتي ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفاني والإخلاص والتضحية في سبيل الوطن صفا واحد خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.