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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التعليم» تحذر طلاب الثانوي: الغش يعرضكم للمساءلة القانونية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:15 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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عممت ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا على المديريات التعليمية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أنه ممنوع منعا باتا اصطحاب المحمول وكاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى، داخل لجان الامتحان بغرض الغش او الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش علي أن يعقد الامتحان فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الأول.

وعن الكتاب المدرسي قال الخطاب، يسمح للطلاب باصطحاب كتاب المدرسة الخاص بكل مادة فقط اثناء عقد الامتحان في تلك المادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت عقد امتحانات الترم الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021، بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية أخر العام، في حين أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجرائها في نهاية العام.

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