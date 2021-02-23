محافظ الوادي الجديد يتابع مشروع تطوير حي القلقان بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة استكمال اعمال الإنشاءات بمسجد حي القلقان الشرقي المقام كبديل للمسجد القديم المبني بالطوب اللبن ورصف الطريق ونقل اعمدة الانارة التي تمثل عائق به.جاء ذلك خلال متابعته لمشروع تطوير حي القلقان الشرقي بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من اعمال إحلال شبكة الصرف الصحي وتوسعة الطريق بالتنسيق مع الوحدة المحلية والمزارعين من ملاك الأراضي بالمنطقة وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي ويتم حاليا مد الوصلات الفرعية، وأيضا تم الانتهاء من أعمال دهان واجهات المباني.هذا وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليون جنيه، وينفذ ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة بالمدينة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.