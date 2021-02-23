20 تريليون وون قيمة الدفعة الرابعة من منحة متضرري كورونا في سول

قال هونج إيهك بيو عضو البرلمان ورئيس السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية أن قيمة الدفعة الرابعة من المساعدات النقدية التي تقدمها الحكومة للمواطنين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد يمكن أن تصل إلى 20 تريليون وون (18 مليار دولار).ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هونج قوله في مقابلة مع إذاعة كيه.بي.إس الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن حجم الميزانية التكميلية لتمويل هذه المنحة قد يكون أقل من 20 تريليون وون لأنه سيتم استخدام جزء من أموال الميزانية الحالية في تمويل المنحة الجديدة.ومن المقرر أن تقدم حكومة كوريا الجنوبية الميزانية التكميلية الجديدة إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل.