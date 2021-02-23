تركيا تعرب عن تفاؤلها بتحسن العلاقات مع مصر والسعودية

أعرب السفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، عن تفاؤل بلاده بتحسن العلاقات مع مصر رغم استمرار التوتر السياسي بين الطرفين، وذلك وفقا لمقابلة كوكصو مع قناة "الجزيرة مباشر".وفي سياق متصل، أكد كوكصو، أن بلاده وقطر تتعاونان لحل مشاكل المنطقة، فيما أشار إلى أن تركيا تريد علاقات جيدة مع السعودية.وأردف أن "العلاقة بين تركيا وقطر تأسست على الوقوف مع الحق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين"، مشددا على أن الدولتين "تتعاونان من أجل حل المشاكل في المنطقة".وأكد أن تركيا "تشدد دائما على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لها ولجيرانها في الشرق الأوسط".وأعرب الدبلوماسي التركي في الوقت ذاته عن أمنياته بوجود علاقات جيدة بين بلاده والسعودية باعتبارهما "دولتين مهمتين في المنطقة والعالم".