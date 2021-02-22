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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال 7 جثث في غرق مركبين ببحيرة مريوط

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:16 م
غرق مركبين ببحيرة
غرق مركبين ببحيرة مريوط
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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شهدت «بحيرة مريوط» في منطقة قريبة من ستاد «برج العرب» في محافظة الإسكندرية، مساء الإثنين، غرق مركبين يقلان 19 مواطنًا من أسرة واحدة.

تفاصيل غرق معدية تقل 19 فرد ببحيرة مريوط بالإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، مسؤول فريق «غواصين الخير»، إنَّ الحادث وقع أثناء تناول الأسرة العشاء على مركبين، مرجعًا الحادث إلى «الحمولة الزائدة» على المركبين، إذ إن الحمولة القصوى للمركب الواحد من 4 إلى 5 أفراد، ولم يتضح إلى الآن عدد الغرقى والناجين.

وتلقَّى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهما أكثر من 13 فرداً بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة بحرية.
وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجري البحث عن آخرين.

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وقال ضاوي بدر عبدالمولي، أحد أقارب الضحايا، إنَّ أكثر من 13 شخصاً من عائلة ونجع أبومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد في رحلة بجزيرة صغيرة في البحيرة وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلب بهما المركبان بالقرب من منتجع أفريكانو، وتمَّ استخراج جثامين 7 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين.

وأضاف أنَّ المركب غرق في إحدى البحيرات بالقرب من منطقة الهوارية عقب انقلابهما أثناء عودتهم من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو في تلك المنطقة للراحة وإعداد نوع من الطعام خاص بهم يسمى «ذرده».

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