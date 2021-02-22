غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية





تفاصيل غرق مركبين يقلان 19 مواطنًا بالإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، مسؤول فريق «غواصين الخير»، إنَّ الحادث وقع أثناء تناول الأسرة العشاء على مركبين، مرجعًا الحادث إلى «الحمولة الزائدة» على المركبين، إذ إن الحمولة القصوى للمركب الواحد من 4 إلى 5 أفراد.



ولم يتضح إلى الآن عدد الغرقى والناجين. يهمك أيضًا | انتشال 7 جثث بعد غرق معدية بحر بالإسكندرية



وتعالت أصوات الإغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب غواصين للانتقال إلى موقع الحادث. وتعالت أصوات الإغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب غواصين للانتقال إلى موقع الحادث. وقال الكابتن إيهاب المالحي، مسؤول فريق «غواصين الخير»، إنَّ الحادث وقع أثناء تناول الأسرة العشاء على مركبين، مرجعًا الحادث إلى «الحمولة الزائدة» على المركبين، إذ إن الحمولة القصوى للمركب الواحد من 4 إلى 5 أفراد.ولم يتضح إلى الآن عدد الغرقى والناجين.

شهدت «بحيرة مريوط» في منطقة قريبة من ستاد «برج العرب» في محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، غرق مركبين يقلان 19 مواطنًا من أسرة واحدة.