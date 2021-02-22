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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:16 م
غرق مركبين
غرق مركبين
شيماء حمودة
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شهدت «بحيرة مريوط» في منطقة قريبة من ستاد «برج العرب» في محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، غرق مركبين يقلان 19 مواطنًا من أسرة واحدة.

تفاصيل غرق مركبين يقلان 19 مواطنًا بالإسكندرية  


وقال الكابتن إيهاب المالحي، مسؤول فريق «غواصين الخير»، إنَّ الحادث وقع أثناء تناول الأسرة العشاء على مركبين، مرجعًا الحادث إلى «الحمولة الزائدة» على المركبين، إذ إن الحمولة القصوى للمركب الواحد من 4 إلى 5 أفراد.

ولم يتضح إلى الآن عدد الغرقى والناجين.

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وتعالت أصوات الإغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب غواصين للانتقال إلى موقع الحادث.

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