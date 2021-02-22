1334 إصابة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1334 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و10 وفيات.. فيما تعافى 615 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.. لافتة إلى وجود 85 مريضًا في غرف العناية المركزة بينهم 21 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.