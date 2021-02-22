بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والهلال الأحمر لتهيئة الطلاب للتطوع

وقع الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وجمعية الهلال الأحمر المصري، ممثلة في المهندس أحمد المصري، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فرع الإسماعيلية.و أكد رئيس الجامعة، أن هذا التعاون يعد نواة للبدء في تنفيذ برامج مشتركة، بين الطرفين لتهيئة طلاب الجامعة للقيام بدور تطوعي رائد لخدمة زملائهم ومجتمعهم الجامعي، والمجتمع الخارجي المحيط بها خاصة في أوقات الأزمات.وأضاف "زكي" أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء أسرة الهلال الأحمر المركزية بالجامعة، وتنظيم وعقد أنشطة تدريبية من ندوات، دورات، ورش عمل لبناء كوادر طلابية وتأهيلها على مستوى عال، في النواحي التطوعية والاغاثية والاجتماعية والترويج الصحي مع تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة ذات صلة داخل كليات الجامعة.حضر مراسم توقيع البروتوكول والدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سمية حسني، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري.