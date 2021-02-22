إصابة أمين شرطة في حريق مصنع السادات بالمنوفية (صور)

استقبلت مستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية، "م. ص. م"، أمين شرطة من قوة الحماية المدنية في مدينة السادات التابعة لمديرية أمن المنوفية، مصاب نتيجة مشاركته في عمليات الإطفاء داخل مخزن منتجات ورقية تابع لإحدى مصانع المنطقة الثانية بالسادات.ويخضع أمين الشرطة، من قوة الحماية المدنية بمدينة السادات، حاليا لبعض الفحوصات والأشعة داخل المستشفى لتحديد حجم إصابته، أو إمكانية تحويله لمستشفى أخرى لمتابعته حالته الصحية.وكان مخزنا تابعا لمصنع للأوراق بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، قد شهد حريقًا مروعًا، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتها للسيطرة على الحريق ومنع انتقاله إلى مخازن وأماكن أخرى بجوار المخزن المشتعل.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، اخطارًا من مأمور مركز السادات يفيد بتلقي بلاغ، بنشوب حريق في مخزن للأوراق تابع لأحد مصانع السادات، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية لسيطرة على الحريق، ومنع انتقاله إلى مخازن أخرى، وانتقل إلى موقع الحريق عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.وأكد أحد شهود العيان على أن الحريق داخل أحد مخازن الشركة وهو مخزن الإنتاج التام، وأن الحريق لم يسفر عن مصابين ولكن كافة الخسائر مادية، والحماية المدنية مازالت تحاول السيطرة علية، وما يصعب عملهم أن المصنع خاص بالأوراق وهي مواد سريعة الاشتعال.