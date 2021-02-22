بولندا تسجل 3890 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الاثنين، تسجيل 3890 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وكان بولندا قد سجلت، أمس الأحد، 7038 حالة إصابة بفيروس كورونا، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 94 حالة أمس الأحد.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونا و642 ألفا و658 حالة، في حين ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس 42 ألفا و188 حالة.