تركيا تواصل تجنيد السوريين لإرسالهم إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، عن استمرار تركيا في عمليات تجنيد المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.وقال المرصد السوري إنه رغم مرور شهر على انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن البلاد لا تزال تشهد تواجدًا مكثفًا لمرتزقة أردوغان من حملة الجنسية السورية على أراضيها، بعد توقف رحلات عودتهم.وقد انتهت، في 23 يناير الماضي، مهلة حددتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+ 5) في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.وكان المرصد السوري قد قال، في 12 فبراير الجاري، إن تركيا جهزت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين تضم العشرات، تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.