وزيرة التعليم الألمانية ترحب بإعادة فتح المدارس الابتدائية

رحبت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليشيك بإعادة فتح المدارس ابتدائية في عدة ولايات ألمانية هذا الأسبوع.وقالت الوزيرة: "من الجيد أن العديد من المدارس في ألمانيا بدأت الآن تدريجيا التدريس بالحضور الشخصي مرة أخرى"، مضيفة أنه لا يمكن استبدال أي شيء بالتدريس في الفصل، وقالت: "الأطفال، وخاصة الصغار منهم، يحتاجون إلى بعضهم البعض".ودعت الوزيرة إلى "تطبيق كافة الوسائل المتاحة لمنع انتقال فيروس كورونا"، حتى تتمكن المدارس من الاستمرار في تقديم خدماتها خلال الأسابيع المقبلة.وقالت كارليشيك إن التطور الأخير في عدد الإصابات يستلزم أكبر قدر من الحذر، مشيرة إلى الخوف من انتشار متغيرات كورونا الجديدة، وقالت: "يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند إدارة المدارس، لكنني على ثقة من أن الولايات ستأخذ ذلك في الاعتبار في قراراتها الخاصة بإعادة الفتح".