خبير بريطانى يؤكد ضرورة الإسراع بتلقيح الأطفال ضد كورونا

أكد مستشار علمي بارز بالحكومة البريطانية أنه يتعين على المملكة المتحدة تطعيم الأطفال "بأسرع ما يمكن" لإبقاء المدارس مفتوحة.وقال البروفيسور جون إدموندز- حسبما افادت قناة ( الحرة ) الإخبارية اليوم الإثنين:"إلى أن يتم تطعيمنا جميعا وأنا أشمل الأطفال ستكون هناك مخاطر كبيرة"، مضيفا أن الوزراء قد يكونوا واثقين من تخفيف بعض القيود استنادا إلى انخفاض خطر الإصابة بكورونا في الهواء الطلق.وتابع:"نحن جميعا في خطر ويمكننا جميعا نشر الفيروس، وأعتقد أن هناك حاجة لتطعيم الأطفال بأسرع ما يمكن"، مضيفا أنه حدث اضطرابات كبيرة في المدارس، وسيستمر ذلك حتى نقوم بتلقيح الاطفال.وقال إدموندز: "إذا خففنا إجراءات مكافحة كورونا بسرعة كبيرة الآن، فستحصل زيادة في حالات دخول المستشفى، ولذلك علينا التخفيف من الإجراءات بشكل تدريجي للغاية".وحذر من رفع الإجراءات بسرعة قائلا: "سنضع قطاع الخدمات الصحية تحت الضغط مرة أخرى، وسنشهد زيادة في عدد حالات دخول المستشفى والوفيات".