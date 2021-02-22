النماذج الاسترشادية لامتحان الصف الثانى الإعدادى (صور)

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صورًا للنماذج الاسترشادية للامتحان المجمع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021، لمرحلة الصف الثاني الإعدادي.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أنها تسعى للتأكد من اكتساب الطلاب المفاهيم الأساسية التى تمكنهم من مواصلة الامتحان الثانى، والتأكد أن الطالب حصل على الحد الأدنى من المعلومات، وأيضًا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.