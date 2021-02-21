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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ترميم وإصلاح حفر وقواطع بشوارع بني سويف

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:29 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مع مسؤولى قطاع الطرق والنقل الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بشأن ترميم الحفر والقواطع «أولا بأول» بعدد من الشوارع والأماكن بمدينة بني سويف بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمشروع التحول الرقمي بجانب عمل مسح ميداني للحفر والقواطع بالشوارع الرئيسية ضمن خطة المحافظة لتأهيل ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بالمدينة، وتحقيق السيولة المرورية وتسيير حركة سير السيارات والمشاة.

وأشار المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل إلى تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بعمل حصر يتضمن كافة الشوارع والمناطق التي يوجد بها حفر أو قواطع وطرنشات وسرعة ترميمها وإصلاحها بالتنسيق مع الجهات المختصة من شركات المرافق من المياه والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات، وبما لا يتعارض مع أية أعمال حفر خاصة بتأهيل البنية التحتية ضمن خطوات تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالمحافظة.

وأضاف مدير عام الطرق أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، فقد تم العمل في العديد من المواقع بالشوارع داخل المدينة العاصمة والطرق المؤدية إليها، حيث تم ترميم حفر وقواطع وأجزاء متهالكة بشوارع أحمد عرابي ناحية مستشفي الزهراء وقطوع عرضية أمام نادي المعلمين والكهرباء، وشارع حاتم رشدي، وعبد السلام عارف وناحية الروضة وأمام مدرسة سان مارك ونقابة الزراعيين وفرع هيئة الأبنية التعليمية.

كما تم ترميم قطع طولي بجوار مديرية الطرق والنقل في شارع صفية زغلول، وقطع بكامل عرض الطريق في النصف الأول من شارع المزارع بحي مقبل، وأمام بنك ناصر الاجتماعي وبجوار المحكمة القديمة من الخلف وخلف عمر أفندي، وقطع طولي بشارع الروضة ناحية الكورنيش وخلف المستشفي النفسية والرياضي وأمام الوحدة المحلية وشركة الأدوية والبنك الأهلي وشارع سانت تريز،ميدان المديرية، جزء طولي ناحية شارع عمر أفندي و23 يوليو، وشارع حافظ بجوار المحكمة القديمة عند المنطقة الأزهرية بعد بنك ناصر وطريق رياض باشا،فيما سيتم ترميم بعض القطوع والحفر في عدد من الأماكن بمجرد الانتهاء من الأعمال التي تقوم بها بعض الشركات والجهات ضمن مشروعات جارى تنفيذها بتلك الأماكن.

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