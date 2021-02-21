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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبدالباقي: ردود فعل الجمهور على أول حلقات «اللوكاندة» مبهرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:00 م
الفنان أشرف عبدالباقي
الفنان أشرف عبدالباقي
حسين الجندي
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قال الفنان أشرف عبدالباقي إنه سعيد بمردود أولى حلقات السيت كوم المسرحي "اللوكاندة" الذي عرض مساء الجمعة على قناة DMC، لافتًا إلى أنه يتابع بشكل مستمر ردود الفعل عبر وسائل التواصل، بجانب ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها خلال اليومين الماضيين من الوسط الفني والإعلامي.

أضاف عبدالباقي، في تصريحات الأحد، أنه من الصعب الحكم على تجربة السيت كوم من أول حلقة فقط، خاصة في ظهور العديد من الوجوه الشابه التي يراها الجمهور لأول مرة، ما أدى إلى مقارنة الوجوه الشابه بنجوم مسرح مصر خلال تجربتهم الماضية، وبالرغم من ذلك فإن اللوكاندة حققت مشاهدة عالية تلفزيونيًا، وأصبحت "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أول حلقة.

أشار إلى أن تجربته خلال "تياترو مصر" في موسمين كانت في البداية صعبة علي الجمهور تقبل الوجوه الجديدة، ثم حدث قبول كبير ونجاح متتالي للتجربة، حتي تم تغيرها إلى اسم مسرح مصر، وأصبحت الوجوه الشابة نجوم مميزة، وهو ما يحدث في تجربة اللوكاندة التي تختلف تمامًا عن أداء وشكل عروض مسرح مصر.

واختتم عبدالباقي تصريحاته بأن الحكم علي التجربة بشكل كامل أو دخولها في مجال المقارنة من أول حلقة أمر "ظالم" خصوصًا مع المجهود المبذول من قبل الفنانين وباقي أفراد المسرح لإسعاد الجمهور.

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