المرصد السوري: اقتتال بين ميليشيات أردوغان في ريف حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اندلاع اشتباكات داخلية بين عناصر ميليشيا "السلطان مراد" الموالية لتركيا، ضمن أحد معسكرات الفرقة في منطقة الراعي الحدودية مع تركيا شمالي حلب، مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أحد العناصر بجراح خطرة، دون معرفة أسباب ودوافع الاشتباكات.وكان المرصد السوري، أشار الجمعة الماضي، إلى أن انفجارات دوى داخل معسكر تل الهوى التابع لفصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا بريف بلدة الراعي شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية.ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن سبب الانفجار لا يزال مجهولًا حتى الآن، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تفجير انتحاري نفسه داخل المقر الذي يتواجد فيه الضابط، حسب ما ذكر المرصد السوري.