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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب المستقبل يدين الحكم على نائب تركي بإدارته منظمة إرهابية

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:38 م
حزب المستقبل التركي
حزب المستقبل التركي
آية حسني
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انتقد حزب المستقبل التركي، اليوم الأحد، الحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف العليا بأنقرة، ضد نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجلي أوغلو، بتهمة «الترويج لمنظمة إرهابية»، مؤكدًا أن هذا القرار يتعرض في جوهره مع الواقع المادي والقانوني.

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه على الرغم من أن حكم الإدانة قد تم الانتهاء منه بموافقة المحكمة العليا، إلا أن إمكانية الكشف عن أن هذا القرار انتهاك للقانون قوي للغاية، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأردف البيان أن قرار إدانة جرجرلي أوغلو والتصديق عليه، يتزامن مع الردود العنيفة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والحزب الحاكم على ملفات حقوق الإنسان التي فتحها نائب حزب الشعوب الديمقراطي مؤخرًا، وكان على رأسها التعذيب في السجون ومديريات الأمن والتفتيش العاري للسيدات.

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