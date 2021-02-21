«الكاثوليكية» تنظم اليوم التكوينى لنشاط التعليم المسيحى بباريس

أقامت كنيسة العذراء سيدة مصر بباريس، اليوم التكويني لنشاط التعليم المسيحي.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء تحت شعار أعضاء كثيرة وجسد واحد.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه نظم اليوم الأب يوساب راعي الكنيسة، بمساعدة خادمات وخدام النشاط.