حي البساتين يتابع أعمال توسعة الدائري ويوقف أعمال بناء مخالفة

قام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين ترافقه لجنة من المحافظة ومكتب النائب وإدارة المتابعة الميدانية والاشغالات بالمرور على الورش والمعارض التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى بأمتداد شارع الجزائر وجاري المتابعةوواصل حي البساتين تصديه للبناء المخالف تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين وبناءا على تعليمات اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين تم أيقاف أعمال مخالفة تحويل من سكني لتجاري بعمارة ٢ ج ٦ بمنطقة تقسيم اللاسلكي المعادي الجديدة وتم مصادرة الباب الصاج وايداعة بمخازن الحي وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةكما تم إيقاف أعمال مخالفة تحويل جراج لمخزن بعمارة رقم ٢ ورقم ٣ المرحلة الثالثة عمارات بيتشو وتم إزالة المباني في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.