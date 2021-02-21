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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفي تركي يكشف نوايا أردوغان في 2014 قبل توليه الرئاسة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:02 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال الصحفي التركي أوهان أوغور أوغلو، إن أكثر ما يشغل الرئيس رجب أردوغان هو حياة الترف،على غرار سلاطين الدولة العثمانية، وذلك في مقاله الأخير بصحيفة يني شاغ.

وتابع أوغور نقلا عن برلماني في حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن خبايا لقاء مغلق تم عام 2014 بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأحمد داود أوغلو داخل القصر الرئاسي، أول طلب طلبه أردوغان عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية في العاشر من أغسطس عام 2014، القصور الرئاسي، حيث أشار أوغور إلى أن أكثر ما كان يشغل أردوغان وقتها، هو أين سيقيم، حيث طلب أردوغان أن يقيم في قصر باشتبه رغم أنه أنشئ أساسًا لكيون قصرا تابعا لرئاسة الوزراء إلا أن أردوغان لما غادر منصب رئاسة الوزراء بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية أصر أن يكون القصر الجديد تابعا لرئاسة الجمهورية بدلا من رئاسة الوزراء.

وعقب أوغور أوغلو بقوله: أول تعليمات أردوغان لم تكن تتعلق بمكافحة الإرهاب أو البطالة أو حل أزمة التضخم أو بقضية وطنية أخرى بل أول طلبه كان يتعلق بالقصور.

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