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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:02 م
في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت
محمد قدري
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ننشر خلال هذا التقرير مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت، الذي حقق نجاحا غير مسبوق خلال عرضه خلال الفترة الماضية عبر شبكة قنوات سي بي سي ومناسبة العمل لكل الفئات العمرية وتحقيق الكوميديا المقدمة بالعمل لنجاح كبير جع مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عنه بشكل مميز وتنتشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بالعمل بشكل كبير.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

يبحث الكثير من مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت بعد الحديث والإشادات البالغة للمسلسل الجديد الذي استطاع أن يقدم كوميديا راقية بشهادة المتابعين، من خلال فكرة بسيطة تعتمد على وجود نموذجين لروبوت في منزل زوج وزوجة في بداية حياتهما والكوميديا الناشئة عن تلك المواقف، وبدأ العمل بنجاح جيد وسرعان ما وثل للقمة خلال الحلقات الأولى.

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ويعرض المسلسل الجديد عبر قنوات CBC وقناة CBC DRAMA، من خلال 3 مواعيد يوميا على كل قناة من القناتين، فيبدأ عرض المسلسل الكوميدي الجديد على CBC للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء على القناة العامة وهو الموعد الأول بين القناتين والإعادة الأولى في تمام الثانية والنصف صباحا والثانية في الثانية عشرة ظهرا، بينما تعرض قناة الدراما العرض الأول لها في تمام العاشرة مساء بينما تعرض الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية، كما أتاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المحتوى كاملا عبر منصة واتش إت بالإضافة إلى مقاطع مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت

العمل الكوميدي الجديد هو بطولة جماعية لعدد من الشباب منهم الفنان الشاب والمنتج هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة والنجمة دلال عبد العزيز والفنانة شيرين، بالإضافة وعدد من ضيوف الشرف منهم ناهد السباعي وبيومي فؤاد واحمد يونس والمسلسل الجديد من إخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج شركتي روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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