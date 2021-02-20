يحظى موعد عرض الحلقه الأخيرة من مسلسل ‫في بيتنا روبوت‬، اهتمام كبير من جانب الجمهور، خلال هذه الساعات، وخاصة بعد النجاح الذي حققه المسلسل منذ بداية عرضه في 24 يناير الماضي 2021، فقد حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، وقام رواد السوشيال ميديا، بتداول مقاطع من العمل الفني، مثنين على أداء الأبطال، وخاصة الفنان عمرو وهبة.





موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ‫في بيتنا روبوت‬

يرغب المشاهدين في معرفة مواعيد مسلسل في بيت روبوت، الحلقة الأخيرة، التي من المقرر أن تكون اليوم السبت، وفقا لما أعلنه الفنان عمرو وهبة، على حسابه انستجرام، ويعد العمل الفني من الأعمال الكوميدية، حيث يعرض على قناة cbc الحلقة الأصلية في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 2:30 صباحا، وفي تمام الساعة 12 ظهرًا، وأما على قناة cbc دراما ، يذاع في تمام الساعة 11 مساء، ويعاد في تمام الخامسة صباحا، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا.





عمرو وهبة يعلن عن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا ربورت

قام الفنان عمرو وهبة، أحد أبطال العمل الفني في بيتنا ربورت، والذي جسد شخصية الربورت لذيذ، بالإعلان عن الحلقة الأخيرة من المسلسل في قيامه ببث مباشر على حسابه الشخصي انستجرام، حيث قال "النهاردة إن شاء الله الحلقة الأخيرة من مسلسل "في بيتنا روبوت"، وهي الحلقة 20.





ويشار إلى أن أبطال في بيتنا ربورت، كانوا في استضافة الإعلامية منى الشاذلي، وكشفوا المعاناة التي تعرضوا لها خلال تصوير أحداث المسلسل.





أبطال مسلسل في بيتنا روبوت

قام بالتمثيل في مسلسل في بيتنا ربورت كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبه، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي.