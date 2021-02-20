



اخبار الحالة الصحية للمذيع عمرو أديب ويسعى عمرو أديب للعودة بكامل صحته بعد الحادث الكبير الذي تعرض له مما أدى إلى تهشم السيارة من الجهة الأمامية بالكامل بسبب اصطدامها بسيارة تنقل أسطوانات الغاز، ودخوله للمستشفى وخروجه منها في وقت قصير.





موعد عودة عمرو أديب لبرنامج "الحكاية" ويعود عمرو أديب لجمهوره بحلقة جيددة من برنامج الحكاية يوم الجمعة القادم كموعد مبدئي بعد أسبوع راحة من العمل، وفي حالة احتياجه لراحة أخرى سيمدد الإجازة لمدة أسبوع آخر وفقا لما نصحه به الأطباء.



وكان عمرو أديب غادر مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد ساعات من دخوله مساء الثلاثاء بعد خضوعه للفحص الطبي الدقيق، على خلفية تعرضه لحادث على وصلة دهشور بالسادس من أكتوبر، والاطمئنان على صحته.



وقرر الطاقم الطبي للمستشفى خروج الإعلامي عمرو أديب بعد الاطمئنان على أنه بخير ولم يصب بأي مكروه، إثر الحادث الذي تعرض له، سوى بكدمات في الضلوع من آثار التصادم. ويعود عمرو أديب لجمهوره بحلقة جيددة من برنامج الحكاية يوم الجمعة القادم كموعد مبدئي بعد أسبوع راحة من العمل، وفي حالة احتياجه لراحة أخرى سيمدد الإجازة لمدة أسبوع آخر وفقا لما نصحه به الأطباء.وكان عمرو أديب غادر مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد ساعات من دخوله مساء الثلاثاء بعد خضوعه للفحص الطبي الدقيق، على خلفية تعرضه لحادث على وصلة دهشور بالسادس من أكتوبر، والاطمئنان على صحته.وقرر الطاقم الطبي للمستشفى خروج الإعلامي عمرو أديب بعد الاطمئنان على أنه بخير ولم يصب بأي مكروه، إثر الحادث الذي تعرض له، سوى بكدمات في الضلوع من آثار التصادم.





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يذكر أن عمرو أديب يقدم برنامج "الحكاية" وهو برنامج توك شو يتم عرضه عبر شاشة MBC مصر. يذكر أن عمرو أديب يقدم برنامج "الحكاية" وهو برنامج توك شو يتم عرضه عبر شاشة MBC مصر.

تحسنت الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب، فهو يخضع للعلاج بالمنزل بعد الحادث الكبير الذي لحق به مساء الثلاثاء الماضي على طريق وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث اصيب ببعض الكدمات الخفيفة في الضلوع وبعض الأماكن المتفرقة.