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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة إم بي سي بوليود

السبت 20/فبراير/2021 - 10:30 م
قناة إم بي سي بوليود
قناة إم بي سي بوليود
الدستور
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في ظل جائحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، يبحث الكثير على مستوى العالم خاصة الوطن العربي والمصريين عن كل جديد بالمنتجات السينمائية والتليفزيونية، لتأتي تردد قناة إم بي سي بوليود هي الأكثر بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل في الأونة الأخير يرجع إلى تحديث القناة للمسلسلات والأفلام الهندية ذات الطابع الخاص والذي يشبة كثيرا الحياه العربية.

وكانت قناة إم بي سي بوليوود أول من يعرض الدراما الهندية على شاشة القنوات العربية، وبالتالي أصبحت واحدة من أهم القنوات العربية التي تعمل على تحسين الاختيار في ما تقدمه من خلال شاشتها المجانية دون الترميز على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات والقيام به تبث 24 ساعة في اليوم دون توقف البث.

تردد قناة ام بي سي بوليود عبر القمر نايل سات


القمر الصناعي: نايل سات.
التردد "ميجا هرتز": 11938.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي V.
معامل الترميز: 27500.
معادل تصحيح الخطأ: 56.
الجودة: SD.

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد "ميجا هرتز": 11559.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي V.
معامل الترميز: 27500.
معادل تصحيح الخطأ: 56.
الجودة: SD.

تردد قناة ام بي سي بوليود عبر القمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد "ميجا هرتز": 12284.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي V.
معامل الترميز: 27500.
معادل تصحيح الخطأ: 56.
الجودة: SD.

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القمر الصناعي: عرب سات.
التردد "ميجا هرتز": 12399.
معدّل استقطاب الموجة: أفقي V.
معامل الترميز: 27500.
معادل تصحيح الخطأ: 34.
الجودة: HD.

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