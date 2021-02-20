AlAhly Tv.. تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021

يقدم لكم « الدستور » تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021 «AlAhly Tv»، حيث يرغب العديد من المواطنين المحبين للدائرة المستديرة، وعشاق القلعة الحمراء بشكل خاص، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث، بعد تغير تردد القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بداية من عام 2021 الجديد، وتعتبر قناة الأهلى من القنوات التي تحقق نسبة مشاهدة عالية من بين القنوات الرياضية، وهي مملوكة للنادي الأهلى المصري.

AlAhly Tv.. تردد قناة الأهلي الجديدة على نايل سات 2021

قناة النادي الأهلى انطلقت عام 2008، ولكن تم نقلها إلى برستيشن سبورت، في عام 2016، وكان الهدف من اطلاقها الدفاع عن النادي الأهلى، حيث تعد من القنوات التي تحظى بمشاهدة عالية ضمن القنوات الرياضية، حيث تهتم بمتابعة وأخبار ومباريات النادي الأهلي، بالإضافة إلى إذاعة بعض المباريات الأخرى.





ويستطيع المشاهد تنزيل القناة وضبطها، ليتمكن من مشاهدة ما تبثه من خلال التردد الجديد، على القمر الصناعي نايل سات وهو: 11747 بمعدل ترميز 27500 و استقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5 / 6، كما تقوم القناة ببث مباشر لجميع برامجها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتيسير على المشاهد.

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برامج قناة الأهلي ALAHLY TV على نايل سات

تذيع القناة على مدار اليوم العديد من البرامج الرياضية التي تهتم بالرياضة بشكل عام، وبكرة القدم بشكل خاص، حيث تقدم تحليلات وتعليقات لأهم المباريات العالمية، مع مجموعة من أهم الرياضيين في مصر، بدون رسوم أو اشتركات حيث تكون مجانية لجميع عشاق الرياضية بكافة أنواعها وأشكالها.





وتضم القناة عدد من البرامج، أبرزها: برنامج ١٠ الصبح في الأهلي، الأبطال، ملك وكتابة، التريند، البيت الكبير، البيج هاوس، استاد الأهلي، نشرة إخبارية رياضية تقدم أهم أخبار النادي اليوم، وأخيرًا برنامج المجري، بالإضافة إلى بعض السهرات الخاصة، والبرامج الترفيهية.