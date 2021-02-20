رئيس وزراء تركيا الأسبق: غير مقبول تحريم انتقاد حكومة أردوغان

أكد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، اليوم السبت، أن مساجد تركيا جميعها يطبع عليها الصبغة السياسية.وانتقد داوود أوغلو، خلال لقاء صحفي، ما يردده الرموز الدينية التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن انتقاد الحكومة «ذنب»، مضيفًا: «الاستقلال الذاتي لرئاسة الشؤون الدينية هو الحل، فمن المفترض أن تكون وظيفة الشؤون الدينية هي حماية القيم الأخلاقية والأدبية للأمة، وليس قراءة الخُطب السياسية».وأوضح أن السياسة اليوم تحاول السيطرة على الجامعات والدين والعديد من منظمات المجتمع المدني وفق توجهاتها، مشيرًا إلى أن واجب رجال الدين هو خلق مجتمع نظيف، وفقا لموقع تركيا الآن.وأكد أنه من الخطأ تصنيف الجميع بأنهم ضد الدين، موضحًا أن المعارضة التركية قد رفضت تمامًا إهانة مجموعة صغيرة من طلاب جامعة البوسفور للكعبة الشريفة، ولكن هذا لا يعني أن جميع طلاب جامعة البوسفور الذي يحتجون أيضًا غير متدينين.