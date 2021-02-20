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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنمية المشروعات بالفيوم: جولات ميدانية للتعرف على احتياجات الأهالى (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 07:50 م
أشرف درويش
أشرف درويش
الفيوم - زينب علاء
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قال أشرف درويش، مدير تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، إن الجهاز يقوم حاليًا بجولات ميدانية داخل قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير ١٠٠٠ قرية.

وقال درويش لـ"الدستور": نعمل على الحوار المجتمعي الذي يتم من خلاله معرفة احتياجات الأهالي، ودور الجهاز عمل زيارات ميدانية لتحديد الاحتياجات، حيث نتعرف على الموارد المتاحة في كل قرية لكى نستطيع من خلال تلك الموارد تحديد مشروعات بعينها ننفذها في القرية وتسهم في توفير فرص عمل.

وأضاف: خصصنا قروضًا وبرامج لتنمية المجتمع في قطاع الصحة والبيئة ومحو الأمية والتدريب بهدف التشغيل، ومشروعات بنية أساسية تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه في مبادرة مناهضة الهجرة الغير نظامية في مركز إطسا، وفرص تشغيل للفتيات والشباب من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها بالفعل.

وتابع: سيتم من خلال مبادرة حياة كريمة تنفيذ مشروعات للشباب والمرأة بعدد 68 قرية، كما سيتم خلال 3 أسابيع توزيع شيكات 47 مشروعًا للشباب بفائدة بسيطة ودون ضمانات، وفى مجال تمكين المرأة يجرى تنفيذ 7 برامج تدريبية تستفيد منها 200 سيدة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، فضلًا عن ترخيص 914 مشروع تسمين "كارة منزلية"، كما تشمل مبادرة مناهضة الهجرة غير النظامية بمركز إطسا التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات، تطوير البنية التحتية، وترميم وتطوير 9 مدارس، ووحدة صحية، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات تشغيل الشباب والفتيات، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.

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