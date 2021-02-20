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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة النحات الإيطالي صاحب تمثال الثور البرونزي رمز وول ستريت بنيويورك

السبت 20/فبراير/2021 - 05:52 م
النحات الإيطالي أرتورو
النحات الإيطالي أرتورو دي موديكا
وكالات
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غيّب الموت النحات الإيطالي أرتورو دي موديكا، صاحب نصب الثور البرونزي الشهير رمز وول ستريت بنيويورك، إذ توفي ليلة الجمعة إلى السبت عن عمر يناهز الثمانين، على ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" على موقعها الإلكتروني، إلى أن أرتورو دي موديكا الذي توفي في منزله في فيتوريا بالقرب من راغوزا بجنوب صقلية "كان يصارع السرطان لسنوات وتفاقمت حالته في الأسابيع الأخيرة".

واشتهر النحات الصقلي الذي عاش 40 عامًا في نيويورك بمنحوتته البرونزية التي يبلغ وزنها 3.2 أطنان (بطول 4.9 أمتار وارتفاع ثلاثة أمتار) المثبتة بالقرب من بورصة نيويورك.

وتولى الفنان الإيطالي نحت هذا التمثال المسمى بالغنكليزية "تشارجينغ بول" وموّله على نفقته بأكثر من 350 ألف دولار في ذلك الوقت.

ووضع الثور بشكل غير قانوني بالقرب من بورصة نيويورك في أعقاب الانهيار الذي شهدته سوق الأوراق المالية عام 1987، كرمز "لقوة الشعب وسلطته".

وكان دي موديكا نقل تمثاله بشاحنة في ديسمبر 1989 إلى مانهاتن السفلى ووضعه تحت شجرة عيد الميلاد أمام بورصة نيويورك، ليكون بمثابة هدية عيد الميلاد لسكان نيويورك.

وبعد أسابيع قليلة وافقت بلدية نيويورك على وضع الثور في موقعه الحالي شمال بولينغ غرين بارك عند تقاطع برودواي.

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