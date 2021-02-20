محافظ كفرالشيخ: طرح 100 مشروع للشباب لإقامة مزارع سمكية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تعميم تجربة المزرعة السمكية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ستدفع أصحاب المزارع السمكية على تطبيقها مما يقلل استغلالهم للأراضي وزيادة الإنتاج، خاصة أن هناك تعاونًا بين جامعة كفر الشيخ وما تضمه من كلية الثروة السمكية والمصائد و23 مدرسة تم افتتاحها بالمدارس الزراعية، تدرس منهجًا جديدًا عن الاستزراع السمكي بالإضافة لتدريبهم العملي في مصانع، كل ذلك يدفع الشباب إلى تطبيق تجربة المزرعة السمكية المتكاملة للوصول لإنتاجية تصل لـ4 أضعاف الإنتاج الحالي من الأسماك.وأضاف محافظ كفرالشيخ:كما سيتم بدء تطبيق تجربة إقامة مشروعات متعددة بالقرى وسيتم اختيار قرية بكل مركز من المراكز لإقامة مشروعات استزراع سمكي بالطرق الحديثة والتي تستغل مساحات أقل وتعطي إنتاجية أكبر، بالإضافة لمشروع الإنتاج الداجني، وإقامة مشروعات البيوجاز، مشيدًا بالتجربة التي تشهدها قرى الحامول بإقامة ألف مزارع لهذا المشروع، فوفر لهم الغاز والكهرباء، كما سيتم طرح 100 مشروع لشباب المراكز، لإقامة تلك المشروعات، ليتم تعميمها بعد ذلك لكل من يرغب في إقامتها.وقال المحافظ إنه تم الاتفاق على أوجه التعاون مع البنك الزراعي، ومنها التعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني "تخصيب الماشية"، وهو أحد المعاهد الأربعة في العالم، والذي ينتج حوالى 251111 جرعة سائل منوي مجمد بقرى "هولشتين – براون – سيمنتال،" وجاموسي، يتم توزيعها على الملقحين الصناعيين والمربين لتحسين إنتاجية الأبقار المحلية والجاموس المصري، لتوفيرها للشباب والأطباء البيطريين والطلاب من خلال توفير تنك نتروجين يتراوح ثمنه ما بين 10 و12 ألف جنيه، لتباع الجرعات للشاب ب 25 جنيهًا ليبيعها للفلاح بـ 100 جنيه، بدلا من حصول الفلاح عليها بـ 300 جنيه.جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، وسامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم، وعادل عبد المنعم، رئيس منطقة غرب الدلتا، ومحمد عساف، رئيس قطاع كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.