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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد صلاة الضحى | كيفية أدائها وأفضل أوقاتها

السبت 20/فبراير/2021 - 03:15 م
جريدة الدستور
الدستور
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال" يُصْبِحُ علَى كُلِّ سُلَامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

وننشر لكم بـ« الدستور » في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 20-2-2021، موعد صلاة الضحى.

موعد صلاة الضحى

ويبدأ وقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة، كما أن آخر موعد تصح فيه صلاة الضحى يكون قبل أذان الظهر بأربع دقائق، وتعتبر صلاة الضحي هي سُنة مؤكدة عند جمهور العلماء.

كيفية أداء صلاة الضحى

مذهب المالكية والحنابلة 

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.

الحنفية والشافعية 

ويرى الحنفية والشافعية - في الوجه المرجوح - وأحمد - في رواية عنه - أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة؛ لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة».

مواعيد شروق الشمس في محافظات مصر

محافظتي القاهرة والجيزة
صلاة الشروق 6:30 AM

محافظة الاسكندرية
صلاة الشروق 6:37 AM

محافظة اسوان
صلاة الشروق 6:54 AM

محافظة اسيوط
صلاة الشروق 6:27 AM

محافظة بورسعيد
صلاة الشروق 6:27 AM

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محافظة شرم الشيخ
صلاة الشروق 6:16 AM

محافظة سوهاج
صلاة الشروق 6:25 AM

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